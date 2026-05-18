Modena Mattarella e Meloni insieme dai feriti Piantedosi | Non è terrorismo
Dopo l’attacco avvenuto a Modena, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio hanno deciso di recarsi sul luogo dell’incidente. La visita congiunta si è svolta il giorno seguente, con l’obiettivo di incontrare i feriti e le persone coinvolte. Il ministro dell’interno ha dichiarato che l’episodio non è da collegare a un atto di terrorismo. La presenza dei due esponenti istituzionali ha attirato l’attenzione dei media presenti sul posto.
Il giorno dopo la tragedia di Modena, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni decidono di andare insieme a Modena. I due si incontrano sulle piste dell’aeroporto di Bologna: “Grazie presidente, mi dispiace di averla fatta un po’ ritardare”, dice la premier che arriva direttamente dalla Grecia, dopo aver partecipato all’Europe-Gulf Forum e modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica. I due visitano l’ospedale civile di Baggiovara dove sono ricoverati alcuni dei feriti travolti sabato dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri a Modena. Mattarella ai medici: “Grazie per quello che fate”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Mattarella e Meloni visitano i feriti. L'abbraccio a Signorelli
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