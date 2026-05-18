Modena Mattarella e Meloni insieme dai feriti Piantedosi | Non è terrorismo

Dopo l’attacco avvenuto a Modena, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio hanno deciso di recarsi sul luogo dell’incidente. La visita congiunta si è svolta il giorno seguente, con l’obiettivo di incontrare i feriti e le persone coinvolte. Il ministro dell’interno ha dichiarato che l’episodio non è da collegare a un atto di terrorismo. La presenza dei due esponenti istituzionali ha attirato l’attenzione dei media presenti sul posto.

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