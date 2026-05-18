A Modena, un sistema chiamato FlagMii ha consentito di valutare la gravità dei feriti sul posto, portando all’impiego di elicotteri per il trasporto. Gli elicotteri sono stati inviati direttamente nel centro città per raggiungere rapidamente l’area dell’incidente e garantire assistenza immediata ai feriti. Durante il intervento, sono state effettuate trasfusioni direttamente sul luogo dell’incidente, prima del trasferimento in ospedale. La presenza degli elicotteri ha facilitato un intervento rapido e mirato.

? Domande chiave Come ha fatto il sistema FlagMii a rilevare la gravità?. Perché gli elicotteri sono stati inviati direttamente nel centro città?. Come sono state gestite le trasfusioni di sangue sul luogo dell'attentato?. Chi ha coordinato l'integrazione tra le ambulanze e i mezzi aerei?.? In Breve Intervento coordinato dalla Centrale Operativa 118 Emilia-Est con sei ambulanze e un'automedica.. Sistema FlagMii utilizzato per valutare la criticità e inviare tempestivamente i mezzi necessari.. Coordinatore Andrea Franceschini gestisce l'integrazione dei protocolli tra tre diverse province.. Equipe mediche via elicottero hanno eseguito trasfusioni sul posto per stabilizzare i feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, l’impiego degli elicotteri salva i feriti: trasfusioni sul posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Trasfusioni direttamente sul luogo dell’emergenza, il progetto sperimentale del 118 di ModenaSangue subito disponibile in automedica per salvare vite grazie al progetto “Blood on Board” per ridurre i tempi di trattamento e rafforzare la rete...

"Trasfusioni e personale. Per questo gli elicotteri sono stati fondamentali"Andrea Franceschini, coordinatore Centrale Operativa 118 Emilia-Est, quanto è stata complessa la gestione dell’attentato? "Noi gestiamo eventi...

#PentaModena - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Centro per l’impiego entro un annoVicino di casa della ‘Scuola innovativa’, altro grande protagonista dell’area di via del Mercato, sta sorgendo il nuovo Centro per l’impiego: I lavori iniziati a gennaio di quest’anno continuano ... ilrestodelcarlino.it

Classifica degli stipendi più alti. Modena guadagna il terzo postoModena è la terza città italiana con gli stipendi più alti. I conti in busta paga li ha fatti la Cgia di Mestre, elaborando dati Inps e Istat. Nonostante le crisi di vario tipo quindi, la nostra città ... ilrestodelcarlino.it