Modena le mail shock che El Koudri scriveva all' Università

Le email inviate da Salim El Koudri all'Università di Modena contenevano richieste di un impiego. Le comunicazioni sono state rese pubbliche e sono al centro di un’indagine. In alcune di queste email, El Koudri chiedeva un’occupazione presso l’ateneo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla natura delle richieste e sulle modalità con cui venivano formulate. Le autorità stanno valutando i contenuti delle email e le eventuali implicazioni legali.

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