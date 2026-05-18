Modena le mail shock che El Koudri scriveva all' Università
Le email inviate da Salim El Koudri all'Università di Modena contenevano richieste di un impiego. Le comunicazioni sono state rese pubbliche e sono al centro di un’indagine. In alcune di queste email, El Koudri chiedeva un’occupazione presso l’ateneo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla natura delle richieste e sulle modalità con cui venivano formulate. Le autorità stanno valutando i contenuti delle email e le eventuali implicazioni legali.
Al centro delle rivendicazioni delle mail scritte da Salim El Koudri all'Università di Modena c’era la richiesta di un impiego. Messaggi che ora sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti che stanno indagando sul gesto del 31enne bergamasco di origine marocchina che ha investito di proposito con la sua auto i passanti sabato pomeriggio a Modena, per poi tentare la fuga impugnando un coltello da barbecue con il quale ha ferito un uomo, Luca Signorelli, che è comunque riuscito a bloccarlo, insieme ad altri tre passanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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