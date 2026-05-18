Modena la psicologia dietro la strage | la zona cieca e l’imprevedibilità dell’individuo

A Modena, lungo via Emilia Centro, un incidente ha coinvolto un’auto lanciata a grande velocità, provocando diverse vittime. L’episodio si è verificato in un tratto frequentemente percorso e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un momento di grande caos, con soccorritori che hanno intervenuto rapidamente sul luogo. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica e le motivazioni dell’automobilista coinvolto.

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Percorro abitualmente via Emilia Centro, a Modena, quella nella quale Salim El Koudri ha scelto di lanciare la propria auto a una velocità tale da mietere più vittime possibili.?È la via della passeggiata, del lento camminare dei cittadini che sostano davanti alle vetrine prendendo un caffè. È il bersaglio perfetto per chi abbia in mente di compiere una strage, colpendo al cuore la città ritenuta responsabile di una colpa nata e cresciuta malignamente in una mente divenuta incubatore di odio represso Cosa si nasconde dietro l’inequivocabile scelta di compiere una strage? Quale meccanismo ha fatto detonare la mente di Salim? Quello che le prime notizie ci dicono è che il suddetto era seguito da un locale centro di salute mentale per un “disturbo schizoide di personalità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Modena, la psicologia dietro la strage: la zona cieca e l’imprevedibilità dell’individuo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cosa si nasconde, per la psicologia, dietro la paura di staccarsi dai propri genitoriAndare via da casa spaventa, ma è il momento in cui inizi davvero a diventare indipendente e a costruire, passo dopo passo, la tua vita. Iran, inchiesta choc dell'esercito americano: «Gli Usa dietro la strage della scuola femminile di Minab»Potrebbe esserci la mano statunitense dietro la strage che sabato scorso ha sconvolto la città di Minab, nell'Iran meridionale.