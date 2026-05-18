Modena la psicologia dietro la strage | c’è una zona cieca nell’individuo

A Modena, lungo via Emilia Centro, si sono verificati alcuni dei momenti più drammatici della giornata. Un uomo ha investito diverse persone con la propria auto, causando gravi ferite e morte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’episodio, concentrandosi anche sugli aspetti psicologici dell’autore. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti passanti, mentre le autorità cercano di ricostruire quanto accaduto e valutare eventuali elementi di rischio o motivazioni alla base dell’azione.

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Percorro abitualmente via Emilia Centro, a Modena, quella nella quale Salim El Koudri ha scelto di lanciare la propria auto a una velocità tale da mietere più vittime possibili.?È la via della passeggiata, del lento camminare dei cittadini che sostano davanti alle vetrine prendendo un caffè. È il bersaglio perfetto per chi abbia in mente di compiere una strage, colpendo al cuore la città ritenuta responsabile di una colpa nata e cresciuta malignamente in una mente divenuta incubatore di odio represso Cosa si nasconde dietro l’inequivocabile scelta di compiere una strage? Quale meccanismo ha fatto detonare la mente di Salim? Quello che le prime notizie ci dicono è che il suddetto era seguito da un locale centro di salute mentale per un “disturbo schizoide di personalità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Modena, la psicologia dietro la strage: c’è una zona cieca nell’individuo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, la psicologia dietro la strage: la zona cieca e l’imprevedibilità dell’individuoPercorro abitualmente via Emilia Centro, a Modena, quella nella quale Salim El Koudri ha scelto di lanciare la propria auto a una velocità tale da... Cosa si nasconde, per la psicologia, dietro la paura di staccarsi dai propri genitoriAndare via da casa spaventa, ma è il momento in cui inizi davvero a diventare indipendente e a costruire, passo dopo passo, la tua vita.