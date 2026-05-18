Durante un procedimento legale, è emersa una mail inviata da un dipendente in cui si rivolgeva con parole offensive a colleghi, usando espressioni come “bastardi cristiani”. Nella comunicazione, chiedeva di essere assegnato a un ruolo di impiegato invece che di magazziniere e lamentava di lavorare a Modena, affermando che in quella zona si guadagnavano circa 500 euro al mese. La mail è stata presentata come parte delle prove del procedimento.

“Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene”. Poi, pochi minuti dopo: “Voglio lavorare”. Fino al messaggio dal testo più forte: “ Bastardi cristiani di merda voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio”. Sono alcuni dei quattro messaggi inviati nell’aprile 2021 da Salim El Koudri, 31 anni, all’ Università di Modena e Reggio Emilia per chiedere condizioni di lavoro migliori. L’uomo sabato ha investito a forte velocità diversi pedoni nel centro di Modena, ferendone gravemente quattro. Le email sono ora al vaglio della Polizia. Gli investigatori, coordinati dalla procura della Repubblica di Modena, stanno ricostruendo il profilo dell’uomo e il contesto personale e lavorativo che avrebbe preceduto il gesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, la mail di El Koudri: “Bastardi cristiani”

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MODENA, L'EMAIL CHOC DI EL KOUDRI: BASTARDI CRISTIANI

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