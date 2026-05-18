A Modena, il sindaco ha attribuito le responsabilità di un problema locale al governo nazionale, provocando reazioni da parte di altri schieramenti politici. Il partito di maggioranza ha reagito accusando la sinistra di scadere in attacchi strumentali, definendo il modello politico regionale ormai esaurito. Questa vicenda ha suscitato diverse reazioni e ha riacceso il dibattito sulla gestione delle questioni locali e le responsabilità politiche in Italia.

Sentire la sinistra dare la colpa al governo Meloni per i fatti di Modena rappresenta uno dei gradini più bassi raggiunti dal dibattito politico. Le parole del sindaco di Bologna Matteo Lepore sulla tentata strage fanno accapponare la pelle. “È molto importante che il governo batta un colpo: di fronte a fatti criminali di questo tipo non si può solo pensare al lato repressivo. Ma occorre invece rafforzare tutta la struttura di prevenzione”. Matteo Lepore, parlando di Salim El Koudri, già in cura in centri di salute mentali, ha usato il tema delle cure come una clava contro il governo. “Abbiamo necessità – ha proseguito – di integrare i fondi per le strutture di accoglienza e per i pazienti con problemi acuti di schizofrenia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Modena, il sindaco Lepore tocca il fondo e dà la colpa al governo. FdI: “Scacallaggio. E’ il modello Emila Romagna al capolinea”

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