Modena il monito della politica | Ci sono ancora molti elementi da analizzare

Da ilgiornale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena la politica ha ribadito che ci sono ancora molti aspetti da approfondire riguardo a un episodio che ha attirato l’attenzione pubblica. Secondo quanto riferito, un uomo è stato trovato con un coltello in auto e avrebbe compiuto azioni pericolose in centro città, come guidare a velocità elevate e agire in modo minaccioso. Inoltre, su alcuni profili social chiusi, sarebbero stati pubblicati commenti offensivi e contenuti in arabo che inneggiavano ad Allah. La situazione è sotto esame da parte delle autorità competenti.

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Il ministro Piantedosi ha chiesto di non semplificare quanto accaduto a Modena. Salvini: “Non era un disadattato” “Se va in giro col coltello in macchina, falcia la gente a 100 all'ora in centro a Modena e scrive bastardi cristiani e inneggia ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook (e ce ne vuole di impegno per Facebook per chiudere i profili) evidentemente è ancora più grave. Nel senso che non era un disadattato che viveva sotto un ponte isolato dal resto del mondo ma addirittura laureato”. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha commentato così, a Radio 24, quanto sta uscendo in queste ore sull’attentatore di Modena Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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