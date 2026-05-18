Modena dopo l' orrore in strada in 5mila scendono in piazza
A Modena, circa cinquemila persone si sono riunite in piazza dopo il grave episodio avvenuto in strada. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con cittadini che hanno deciso di esprimere la loro vicinanza e solidarietà. La presenza numerosa ha rappresentato un segno di reazione alla situazione di tensione e paura che si era creata. La protesta si è conclusa senza incidenti, con i partecipanti che hanno mantenuto un atteggiamento pacifico.
Uniti contro la paura. Dopo l'orrore in strada, Modena reagisce e scende in piazza per dire "no" a chi semina terrore e odio. In 5mila mila si sono radunati in piazza Grande all'ombra della Ghirlandina, la torre simbolo della città. Un grande abbraccio collettivo ai feriti. Modena ha risposto così all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, con un presidio davanti al municipio. Una manifestazione di solidarietà e vicinanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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