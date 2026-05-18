Modena dopo l' orrore in strada in 5mila scendono in piazza

A Modena, circa cinquemila persone si sono riunite in piazza dopo il grave episodio avvenuto in strada. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con cittadini che hanno deciso di esprimere la loro vicinanza e solidarietà. La presenza numerosa ha rappresentato un segno di reazione alla situazione di tensione e paura che si era creata. La protesta si è conclusa senza incidenti, con i partecipanti che hanno mantenuto un atteggiamento pacifico.

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