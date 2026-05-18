A Modena, un rappresentante politico ha commentato il caso di un giovane migrante, sostenendo che avrebbe dovuto essere segnalato alle autorità. Ha inoltre affermato che spesso le seconde generazioni di migranti incontrano difficoltà ad integrarsi pienamente nella cultura europea e tendono a rifugiarsi in quella di origine. Le dichiarazioni si inseriscono in un discorso più ampio sulle sfide dell’integrazione delle comunità migranti in Italia.

«Di frequente, le seconde generazioni di migranti non trovano assimilazione nella cultura europea e finiscono per cercarla in quella d’origine. Questo li porta a radicalizzarsi come nel caso dell’Islam». Queste le parole di Susanna Ceccardi, che in un’intervista al Secolo d’Italia ha parlato dei rischi legati al fondamentalismo musulmano e alla violenza diffusa nei soggetti che non riescono ad uniformarsi alla nostra cultura. L’eurodeputata leghista ha parlato anche del caso di Modena, dove un cittadino 31enne di origini marocchine si è lanciato contro la folla con una macchina, provando ad accoltellare chi cercava di fermarlo. In quel contesto, ad essere coinvolto era Salim El Koudri, «un soggetto psichiatrico, che ha riversato il suo disagio estremo con un attacco di stampo terroristico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Modena, Ceccardi: “Salim El Koudri doveva essere segnalato alle autorità. Le seconde generazioni faticano ad assimilarsi”

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