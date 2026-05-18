Modena auto contro vetrina | ferito gravissimo e inseguimento dell’autore

Un incidente si è verificato questa mattina nel centro di Modena, quando un'auto ha investito una vetrina causando il ferimento grave di una persona. Dopo l’impatto, il conducente si è dato alla fuga, dando inizio a un inseguimento tra le forze dell’ordine e il sospettato. Un passante ha aiutato a bloccare l’autore del gesto, mentre una professionista sanitaria intervenuta ha prestato le prime cure, riuscendo a fermare l’emorragia. La persona ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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