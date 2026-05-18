A Modena, le problematiche legate all'integrazione sono al centro di un dibattito acceso. Le autorità hanno segnalato un aumento di tensioni tra gruppi giovanili, spesso legate a comportamenti violenti. Le famiglie e le amministrazioni locali sembrano meno presenti nelle aree di aggregazione giovanile, contribuendo, secondo alcuni osservatori, a un’instabilità crescente. Accanto a episodi isolati di atti violenti di singoli individui, si registrano anche gruppi di giovani coinvolti in attività a rischio.

Al netto di lupi solitari che agiscono a macchia di leopardo e a fasi alterne. Di baby gang multietniche e maranza. Ma, soprattutto, alla luce dei recenti e drammatici fatti di Modena – dove un uomo di 31 anni, Salim El Koudri, con una diagnosi pregressa di disturbo schizoide di personalità, ha travolto la folla in Via Emilia Centro – la realtà dei nostri giorni solleva interrogativi complessi che intrecciano la salute mentale, la criminologia e la sicurezza pubblica. Ma soprattutto, il vulnus di una integrazione mancata. Fallita. Sbandierata dalla sinistra, ma decisamente ferma al primo step: quello di un facile buonismo inclusivo che resta lettera morta sulla carta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Modena, altro che buonismo dem: integrazione fallita, famiglie e amministrazioni assenti creano “bombe a orologeria”

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