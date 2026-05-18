Moda etica | come Quid trasforma gli scarti in lavoro e riscatto

Sempre più marchi di moda adottano pratiche sostenibili, riutilizzando gli scarti di tessuto per creare nuovi prodotti. Tra queste, alcuni brand collaborano con realtà che impiegano persone provenienti da contesti difficili, trasformando materiali invenduti in opportunità di lavoro. Sono circa 170 le persone coinvolte in questo processo, che recuperano e riadattano gli scarti tessili per ridurre gli sprechi e favorire il riscatto sociale. Questa tendenza si inserisce in un filone di moda etica che punta a integrare sostenibilità e inclusione.

? Domande chiave Come fanno brand come Guess e Zalando a usare gli scarti?. Chi sono le 170 persone che trasformano i tessuti invenduti?. Dove si trova l'officina che lavora all'interno di un carcere?. Come farà questo modello a coinvolgere mille lavoratori entro il 2030?.? In Breve Oltre 170 lavoratori, l'80% donne, operano tra Verona, Padova e carcere di Montorio.. Collaborazioni attive con oltre cento brand tra cui Calzedonia, Ovs, Ikea e Zalendo.. Obiettivo espansione prevede il coinvolgimento di mille persone entro l'anno 2030.. Anna Fiscale siede nel comitato consultivo per le imprese Impact del Ministero MIMIT..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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