Moda e stile nell' età del Barocco | un incontro alla Galleria del Monte
Mercoledì 20 maggio alle 17,30 si svolgerà presso la Galleria del Monte, situata in corso Garibaldi 45 a Forlì, un evento pubblico dedicato al tema della moda e dello stile durante l'età del Barocco. Durante l'incontro interverrà il professor Lamberto Cantoni, che analizzerà gli aspetti estetici e culturali di quel periodo storico. L'appuntamento è aperto a chi desidera approfondire le caratteristiche dell'abbigliamento e delle tendenze artistiche di quell'epoca.
Mercoledì 20 maggio alle 17,30 nella Galleria del Monte, corso Garibaldi 45 a Forlì si terrà un incontro aperto al pubblico con l'intervento del professor Lamberto Cantoni sul tema: Moda e stili nell'età del Barocco. Lamberto Cantoni, già allievo di Umberto Eco è un semiologo, già docente al Dams. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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