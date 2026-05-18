Moda e stile nell' età del Barocco | un incontro alla Galleria del Monte

Mercoledì 20 maggio alle 17,30 si svolgerà presso la Galleria del Monte, situata in corso Garibaldi 45 a Forlì, un evento pubblico dedicato al tema della moda e dello stile durante l'età del Barocco. Durante l'incontro interverrà il professor Lamberto Cantoni, che analizzerà gli aspetti estetici e culturali di quel periodo storico. L'appuntamento è aperto a chi desidera approfondire le caratteristiche dell'abbigliamento e delle tendenze artistiche di quell'epoca.

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