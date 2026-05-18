Mobilità docenti 2026 prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO

Alcuni Uffici Scolastici stanno diffondendo i prospetti riguardanti gli organici e i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti nel 2026. Questi documenti dettagliati indicano le assegnazioni di cattedre e le sedi in cui sarà possibile richiedere spostamenti. La pubblicazione dei dati riguarda diverse regioni e si inserisce nel calendario previsto per la procedura di mobilità. I docenti interessati possono consultare le tabelle per conoscere le opportunità di trasferimento e le disponibilità di posti nelle varie istituzioni scolastiche.

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Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mobilità docenti 2026/27: come funziona l’assegnazione delle sedi in caso di preferenze sintetiche. Esiti il 29 maggioLa mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/2027 è ormai alle battute finali: si attende la pubblicazione degli esiti prevista per il prossimo 29 maggio. Uno dei punti che genera più dubbi riguarda ... orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti [AGGIORNATO]Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per mobilità docenti per 2026-2027. orizzontescuola.it