Mister Tennis e i numeri della Stampa non chiarisce ma attacca il Giornale
Durante la conferenza stampa finale degli Internazionali d’Italia, Angelo Binaghi ha risposto a un articolo pubblicato dal Giornale, senza chiarire i dettagli, ma criticando duramente il quotidiano. Nel frattempo, nel torneo di tennis, Bolelli e Vavassori hanno vinto il titolo nel doppio maschile, mentre Sinner si appresta a disputare la finale del singolare. La giornata si è svolta tra celebrazioni sportive e confronti tra le testate giornalistiche.
Mentre Bolelli e Vavassori conquistano il titolo nel doppio maschile e Jannik Sinner si prepara a vincere la finale degli Internazionali d'Italia, Angelo Binaghi sceglie la conferenza stampa conclusiva del torneo romano per replicare al Giornale. Nel mirino del presidente della Fitp il nostro articolo di ieri dedicato allo strano investimento da 5 milioni di euro con cui la federazione, tramite la controllata Sportcast, ha acquistato il 6,7 per cento della Sae di Alberto Leonardis, il gruppo che ha appena rilevato La Stampa da Gedi, per poi stringere contestualmente un accordo strategico tra il quotidiano torinese e la stessa federazione. Binaghi esordisce ironizzando sul retroscena politico evocato dal nostro giornale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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