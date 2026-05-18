Mister Tennis e i numeri della Stampa non chiarisce ma attacca il Giornale

Durante la conferenza stampa finale degli Internazionali d’Italia, Angelo Binaghi ha risposto a un articolo pubblicato dal Giornale, senza chiarire i dettagli, ma criticando duramente il quotidiano. Nel frattempo, nel torneo di tennis, Bolelli e Vavassori hanno vinto il titolo nel doppio maschile, mentre Sinner si appresta a disputare la finale del singolare. La giornata si è svolta tra celebrazioni sportive e confronti tra le testate giornalistiche.

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