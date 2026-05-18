Miss Toscana il casting apre il lungo percorso verso le finali nazionali

A Chiesina Uzzanese si apre il casting per Miss Toscana, segnando l’inizio di un percorso che porta alle finali nazionali. La selezione si rivolge a giovani che desiderano mettersi in gioco, migliorare la propria autostima e vivere un’esperienza diversa. Le candidate sono ragazze con impegni di studio e lavoro, che trovano nel concorso una possibilità di dedicare del tempo a sé stesse. La fase di selezione rappresenta il primo passo di una lunga avventura nel mondo delle competizioni di bellezza.

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Chiesina Uzzanese (Pistoia), 18 maggio 2026 – La voglia di mettersi in gioco per acquisire più autostima, il desiderio di partecipare per provare una nuova esperienza ritagliandosi il tempo nei pressanti impegni di studio e di lavoro che sono quelli delle ragazze moderne. L’edizione 2026 di Miss Toscana (prima tappa per le ragazze della regione che sognano il traguardo di Miss Italia ) si è aperta con il tradizionale appuntamento del casting andato in scena alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese. Ad allestirlo la Syriostar, la società esclusivista del concorso per la Toscana, dopo che le ragazze si sono iscritte (gratuitamente) via Internet sul sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miss Toscana, il casting apre il lungo percorso verso le finali nazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Al via i casting di Miss Italia, partono le selezioni nell'AgrigentinoSono ufficialmente iniziati i casting e le prime selezioni di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che ogni anno incorona la reginetta del... Grosseto trionfa: due atlete qualificate per le finali nazionaliNel cuore della Maremma, a Grosseto, il talento locale si è distinto con forza e precisione. TOSCANA - Miss Toscana, torna il concorso di bellezza: sabato 16 maggio primo casting per le ragazze. Si parte con un appuntamento tradizionale, il casting ospitato dalla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese, sabato 16 maggio. Come iscriversi. x.com Miss Toscana, il casting apre il lungo percorso verso le finali nazionaliChiesina Uzzanese (Pistoia), 18 maggio 2026 – La voglia di mettersi in gioco per acquisire più autostima, il desiderio di partecipare per provare una nuova esperienza ritagliandosi il tempo nei pressa ... lanazione.it Miss Toscana 2026, casting e primo appuntamentoCHIESINA UZZANESE (PISTOIA) 18 MAGGIO 2026 - La voglia di mettersi in gioco per acquisire più autostima, il desiderio di partecipare per provare una nuova esperienza ritagliandosi il tempo nei pressan ... nove.firenze.it