Miss Italia parla friulano | una diciottenne conquista la fascia e il pass per il concorso
Una giovane di 18 anni di Udine ha vinto il titolo di “Miss Rose, Profumi e Sapori” durante una manifestazione a Santa Maria La Longa. La vincitrice, studentessa di amministrazione, finanza e marketing, ha conquistato la fascia con il suo talento e presenza. La competizione ha coinvolto diverse concorrenti, e questa vittoria le permette di accedere al concorso nazionale di Miss Italia. La ragazza ha anche mostrato di parlare il dialetto friulano durante l’evento.
La corsa verso Miss Italia passa anche dal Friuli e questa volta parla udinese. Federica Gallo, 18 anni, di Udine, studentessa di amministrazione, finanza e marketing con la passione per le arti marziali, si è aggiudicata a Santa Maria La Longa il titolo di “Miss Rose, Profumi e Sapori”, valido. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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