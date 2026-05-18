Miss Italia parla friulano | una diciottenne conquista la fascia e il pass per il concorso

Una giovane di 18 anni di Udine ha vinto il titolo di “Miss Rose, Profumi e Sapori” durante una manifestazione a Santa Maria La Longa. La vincitrice, studentessa di amministrazione, finanza e marketing, ha conquistato la fascia con il suo talento e presenza. La competizione ha coinvolto diverse concorrenti, e questa vittoria le permette di accedere al concorso nazionale di Miss Italia. La ragazza ha anche mostrato di parlare il dialetto friulano durante l’evento.

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