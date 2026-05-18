Misano accende i motori della Superbike | al circuito test gratuiti aperti ai tifosi

A Misano si preparano i motori per la settima tappa del campionato mondiale di Superbike, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno nel circuito locale. Nei giorni precedenti, sono stati organizzati test gratuiti aperti ai tifosi, permettendo agli appassionati di assistere alle sessioni di prova delle moto. L’evento prevede l’afflusso di numerosi spettatori, interessati a seguire da vicino le attività delle squadre e dei piloti impegnati nelle prove.

Cresce l’attesa per il Pirelli Emilia-Romagna Round, settima tappa del Fim Superbike World Championship, che si terrà a Misano World Circuit dal 12 al 14 giugno. Se per l’adrenalina delle gare bisognerà pazientare ancora qualche settimana, per vedere i protagonisti del Mondiale in azione sul. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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