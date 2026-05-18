Mirna Mastronardi ha perso la figlia, deceduta a 15 anni, in seguito a un suicidio. La madre ha raccontato di un rapporto molto stretto con la figlia, che però non le aveva mai confidato quanto fosse grande il dolore che portava dentro. Per affrontare il suo lutto, ha scritto un libro e ha creato un’associazione che si dedica ad incontrare studenti, ascoltare le loro testimonianze e offrire supporto quotidianamente.

«Ho intrapreso un viaggio nel nostro passato, tra dialoghi, carezze, sorrisi e delusioni. Nella scrittura ho trovato un modo per sopravvivere, ma soprattutto per continuare a dialogare con Dea» così Mastronardi illustra la genesi del libro Sarò la tua voce, edito da Mondadori. Un racconto nato come esigenza personale, ma ben presto trasformatosi in qualcosa di più: «Ero rammaricata di non esser riuscita a scriverle una lettera da leggere durante il suo funerale. Dea non poteva essere solo un capitolo della mia vita. Ho voluto fare dono della sua storia agli altri» spiega, mentre cerca di mettere insieme le tessere di un puzzle, fatto di fragilità, solitudine e segnali difficili da interpretare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mirna, mamma di Dea, morta suicida a 15 anni:«Aveva un rapporto simbiotico con me, ma forse per proteggermi non mi ha confidato quanto fosse grande il dolore che custodiva dentro. Un disagio subdolo, che inganna chi sta attorno»

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