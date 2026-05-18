Nell'ultima giornata di campionato di Eccellenza, la Pro Gorizia ha ottenuto una vittoria in extremis grazie a un gol arrivato al 95° minuto. La partita si è conclusa con il risultato finale che ha permesso alla squadra di evitare la retrocessione. Durante il match, il cross di Clemente è stato deviato in rete, regalando ai padroni di casa la salvezza. La squadra ha infatti recuperato uno svantaggio iniziale, riuscendo a ribaltare il risultato negli ultimi minuti di gioco.

? Domande chiave Come ha fatto la Pro Gorizia a ribaltare l'autogo avversario?. Chi ha trasformato il cross di Clemente nel gol della salvezza?. Perché il Fiume Veneto Bannia è rimasto in dieci uomini?. Quali conseguenze avrà questo risultato sulla classifica dell'Eccellenza?.? In Breve Autogo di Jazbar al 26' del secondo tempo regala l'1-0 al Fiume Veneto.. Peschiutta sbaglia il retropassaggio al 33' permettendo il pareggio a De Crescenzo.. Salvador riceve espulsione al 51' della ripresa lasciando i locali in dieci.. Portesi colpisce il palo con un tiro al volo all'8' del secondo tempo.. Dembele segna al minuto 95 sul campo del Fiume Veneto Bannia e garantisce alla Pro Gorizia la permanenza in Eccellenza con un ribaltamento finale di 1-2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miracolo Dembele al 95?: la Pro Gorizia si salva in Eccellenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Padova, miracolo al 95?: Pastina e Sorrentino regalano la salvezza? Cosa scoprirai Come ha fatto Sorrentino a cambiare il destino della partita? Chi ha segnato il gol decisivo al novantacinquesimo minuto? Perché il...

Leggi anche: Lukaku salva il Napoli da un figuraccia al 95°, gol e vittoria pesantissima per la Champions