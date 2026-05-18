Sul movente che ha spinto Salim El Koudri a falciare 8 persone in centro a Modena le indagini sono ancora in corso. Il ministro Matteo Piantedosi, nell’intervista esclusiva rilasciata a Gabriele Barberis per il Giornale, ha giustamente spiegato che “bisogna consentire all'Autorità giudiziaria di svolgere tutti gli accertamenti necessari senza conclusioni affrettate” ma che “sarebbe un errore archiviare tutto con una spiegazione semplicistica o rassicurante”. Anche perché ci sono quattro persone negli ospedali emiliani che hanno rischiato la vita in modo serio e che, come il resto degli italiani, attendono una risposta. “Mi ha chiamato urlando, per quindici minuti non riuscivo a capire cosa fosse successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Mio figlio urlava: ‘Mamma aiutami’”. Il racconto di si è trovato sulla traiettoria di El Koudri

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Van's unpleasant remarks made Nhat's mother want Mui to stop having feelings for Nhat

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