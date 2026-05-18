Mio figlio urlava al telefono | mamma aiutami L’inferno dei feriti di Modena | un’intera famiglia travolta lo chef la coppia e la turista straniera

Nella giornata di ieri a Modena si è verificato un incidente che ha coinvolto un’intera famiglia, uno chef, una coppia e una turista straniera. Quattro persone sono rimaste ferite in modo grave, con uno di loro attualmente considerato non più in pericolo di vita. Tra le vittime ci sono anche un bambino, che ha urlato al telefono chiedendo aiuto, e altri feriti che sono stati soccorsi sul luogo dell’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità.

Modena, 18 maggio 2026 – Quattro feriti in gravi condizioni e fra questi soltanto uno al momento non più in immediato pericolo di vita. A Modena, ospedale di Baggiovara, sono ricoverate una turista tedesca di 69 anni, che ha perso entrambe le gambe, e un’altra donna, polacca, 53enne residente nel Modenese. A Bologna, qui l’ospedale è il Maggiore, si trovano marito e moglie. La donna, di 55 anni, ha riportato diversi traumi, le sue condizioni ieri hanno registrato un lieve miglioramento, ma restano critiche: è ancora in pericolo di vita. L’uomo, anche lui di 55 anni e a sua volta con diversi traumi, è stabile, e non più in immediato pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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