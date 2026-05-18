Ministri imprenditori e mondo dello sport | la tribuna della partita-evento
Ieri al Foro Italico, il presidente della Repubblica è arrivato per assistere alla finale del singolare maschile degli Internazionali. Ad accoglierlo un lungo applauso da parte di ministri, imprenditori e rappresentanti del mondo dello sport presenti nella tribuna. La cerimonia di apertura si è svolta poco prima dell'inizio del match, con molti invitati che hanno preso posto per seguire l’evento. La finale si è disputata nel rispetto delle norme di sicurezza e con un pubblico limitato.
È stato un lungo applauso ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri, all’arrivo al Foro Italico, per la finale del singolare maschile degli Internazionali d'Italia, che ha visto Jannik Sinner trionfare su Casper Ruud. Il presidente, dunque, è tornato al Centrale, dopo la presenza, lo scorso anno, alla conquista deltitolo femminile da parte di JasminePaolini. LA POLITICA Quella di Sinner è una vittoria che l’Italia attendeva da cinquant’anni. Numerosi, data la rilevanza dell’evento, i nomi di imprenditoria, finanza, sport, informazione presenti, dall’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone all’ex... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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