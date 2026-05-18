Ministri imprenditori e mondo dello sport | la tribuna della partita-evento

Ieri al Foro Italico, il presidente della Repubblica è arrivato per assistere alla finale del singolare maschile degli Internazionali. Ad accoglierlo un lungo applauso da parte di ministri, imprenditori e rappresentanti del mondo dello sport presenti nella tribuna. La cerimonia di apertura si è svolta poco prima dell'inizio del match, con molti invitati che hanno preso posto per seguire l’evento. La finale si è disputata nel rispetto delle norme di sicurezza e con un pubblico limitato.

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