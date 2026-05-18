Miniolimpiadi alla pace | 180 bambini giocano e piantano melograni

Questa mattina, in una palestra scolastica, 180 bambini hanno partecipato a una giornata dedicata alle miniolimpiadi della pace, durante la quale hanno giocato insieme e piantato alberi di melograno. L’attività ha coinvolto i piccoli in giochi di squadra e in un momento dedicato alla piantumazione di questi alberi, scelti come simbolo di condivisione e rinascita. La giornata ha visto anche momenti di confronto e scambio tra i partecipanti, tutti in un clima di collaborazione.

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? Domande chiave Come hanno trasformato la palestra in un campo di condivisione?. Perché hanno scelto proprio il melograno come simbolo educativo?. Chi ha organizzato questa rete tra i comuni limitrofi?. Quali giochi tradizionali hanno favorito la cooperazione tra i bambini?.? In Breve Partecipazione di 40 insegnanti e presenza di Simonetta Rubinato e Francis Contessotto.. Sette scuole paritarie Fism coinvolte tra Conegliano, San Pietro di Feletto e San Vendemiano.. Ogni scuola ha assunto l'impegno di piantare e curare un melograno.. Ventitreesima edizione dell'evento svoltasi sabato scorso nella palestra di Rua di Feletto.. I 180 bambini dell’ultimo anno delle sette scuole dell’infanzia paritarie associate alla Fism hanno trasformato la palestra di Rua di Feletto in un campo di e condivisione sabato scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miniolimpiadi alla pace: 180 bambini giocano e piantano melograni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tutto sulla corsa Champions: Juve, Milan, Roma e Como si giocano il destino in 180 minutiQuattro squadre racchiuse in soli tre punti, in vista dei 180 minuti che valgono una stagione intera. Leggi anche: MiniOlimpiadi 2026 a Nocera Superiore: conto alla rovescia per l’evento sportivo