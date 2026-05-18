Minacce e proteste per due bandiere arcobaleno all' Università agraria di Vasanello

Da viterbotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno di un edificio universitario di Vasanello, si sono verificati episodi di minacce e proteste legati all’esposizione di due bandiere arcobaleno. L’evento, organizzato dall’associazione di promozione sociale Unisco, includeva anche una mostra intitolata “La Madonna degli omosessuali” dell’artista contemporaneo Raffaele Ciotola. La situazione ha attirato l’attenzione su diverse reazioni da parte di gruppi e singoli che si sono opposti all’esposizione, portando a tensioni nel contesto accademico e sociale locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Minacce e proteste per due bandiere arcobaleno all’Università agraria di Vasanello”. Lo denuncia l’associazione di promozione sociale Unisco che, proprio in quell’edificio, ha organizzato la mostra “La Madonna degli omosessuali” dell’artista contemporaneo Raffaele Ciotola. Un’iniziativa contro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cile, proteste all’insediamento di Kast: bruciate bandiere USA e Israele(LaPresse) Il leader conservatore José Antonio Kast ha prestato giuramento come nuovo presidente del Cile durante una cerimonia ufficiale al...

Emergenze a Montefiascone e Vasanello: soccorsi rapidi per due donne? Cosa scoprirai Cosa ha causato il malore improvviso della ragazzina a San Flaviano? Come ha fatto il medico in piazza a salvare la novantenne?...

minacce e proteste perProteste alla Biennale di Venezia contro la Russia: Ue minaccia di nuovo il ritiro dei fondiLa manifestazione ha aperto le porte a media e addetti ai lavori prima dell'inaugurazione del 9 maggio. La saga del Padiglione russo ha attirato così la prima protesta delle famose dissidenti anti-Put ... msn.com

Un’ondata di proteste in Usa per la minaccia di espulsione a Mahmoud KhalilNew York, 11 mar. (askanews) – Ha scatenato un’ondata di proteste e molta preoccupazione negli Stati Uniti l’arresto di Mahmoud Khalil, attivista pro-Palestina ed ex studente della Columbia University ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web