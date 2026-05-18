Minacce e proteste per due bandiere arcobaleno all' Università agraria di Vasanello

All’interno di un edificio universitario di Vasanello, si sono verificati episodi di minacce e proteste legati all’esposizione di due bandiere arcobaleno. L’evento, organizzato dall’associazione di promozione sociale Unisco, includeva anche una mostra intitolata “La Madonna degli omosessuali” dell’artista contemporaneo Raffaele Ciotola. La situazione ha attirato l’attenzione su diverse reazioni da parte di gruppi e singoli che si sono opposti all’esposizione, portando a tensioni nel contesto accademico e sociale locale.

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“Minacce e proteste per due bandiere arcobaleno all’Università agraria di Vasanello”. Lo denuncia l’associazione di promozione sociale Unisco che, proprio in quell’edificio, ha organizzato la mostra “La Madonna degli omosessuali” dell’artista contemporaneo Raffaele Ciotola. Un’iniziativa contro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cile, proteste all’insediamento di Kast: bruciate bandiere USA e Israele(LaPresse) Il leader conservatore José Antonio Kast ha prestato giuramento come nuovo presidente del Cile durante una cerimonia ufficiale al... Emergenze a Montefiascone e Vasanello: soccorsi rapidi per due donne? Cosa scoprirai Cosa ha causato il malore improvviso della ragazzina a San Flaviano? Come ha fatto il medico in piazza a salvare la novantenne?... A Mariupol aumentano le proteste dei residenti: denunciano seminterrati chiusi, rifugi pieni di rifiuti e l’assenza di un sistema di protezione civile. Le autorità continuano a costruire complessi residenziali, mentre per molti l'immagine costruita dalla propaganda x.com U.S. Military Mutineers - E se lo intendessero davvero? - Concept Art della Fazione dell'Occupazione Statunitense del Canada 2025 (feedback su scrittura/personaggi gradito) reddit Proteste alla Biennale di Venezia contro la Russia: Ue minaccia di nuovo il ritiro dei fondiLa manifestazione ha aperto le porte a media e addetti ai lavori prima dell'inaugurazione del 9 maggio. La saga del Padiglione russo ha attirato così la prima protesta delle famose dissidenti anti-Put ... msn.com Un’ondata di proteste in Usa per la minaccia di espulsione a Mahmoud KhalilNew York, 11 mar. (askanews) – Ha scatenato un’ondata di proteste e molta preoccupazione negli Stati Uniti l’arresto di Mahmoud Khalil, attivista pro-Palestina ed ex studente della Columbia University ... affaritaliani.it