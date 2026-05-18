Million Day | in arrivo i numeri vincenti per il premio da un milione

Nella settimana appena conclusa sono stati estratti nuovi numeri nel gioco Million Day, che mette in palio un montepremi di un milione di euro. La meccanica del gioco prevede che i giocatori scelgano cinque numeri tra 1 e 55, con estrazioni settimanali che avvengono in determinati giorni. Per quanto riguarda l’Extra Million Day, questa è una modalità speciale che consente di concorrere a un premio aggiuntivo di un milione di euro, con regole specifiche da seguire per partecipare.

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? Punti chiave Quali numeri sono usciti nelle estrazioni della scorsa settimana?. Come funziona la meccanica dell'Extra Million Day per il premio?. Quando verranno pubblicati i risultati della sessione delle 20:30?. Dove trovare assistenza immediata per gestire il rischio di gioco?.? In Breve Estrazioni previste per lunedì 18 maggio 2026 alle ore 13:00 e 20:30.. Il gioco prevede l'individuazione di 5 numeri su un totale di 55 possibilità.. Supporto per la dipendenza disponibile al numero verde 800 921 121.. Servizio Giocoresponsabile attivo online tramite il sito www.giocaresponsabile.it.. Le estrazioni del Million Day previste per questo lunedì 18 maggio 2026 coinvolgono i giocatori con due appuntamenti fissati rispettivamente alle ore 13:00 e alle ore 20:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Million Day: in arrivo i numeri vincenti per il premio da un milione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lotto, Million Day, VinciCasa. Credimi per me far VINCERE è la soddisfazione più grande che esista! Sullo stesso argomento Million Day: in arrivo i nuovi numeri per il premio da un milione? Cosa scoprirai Quali numeri sono stati estratti nella prima sessione di oggi? Come si possono consultare i risultati in diretta senza spostarsi?... Million Day: in arrivo i numeri vincenti della serata alle 20:30? Cosa scoprirai Quali numeri usciranno nell'estrazione delle 20:30 di stasera? Come influenzeranno i nuovi risultati le statistiche degli ultimi... ATTENZIONE PERICOLO IN ARRIVO. LE SINISTRE EUROPE PUR DI PRENDERE IL POTERE SONO DISPOSTE A TUTTO! ANCHE DI DISTRUGGERE PER SEMPRE LA NOSTRA CIVILTÀ. NON E' PIÙ UNO SCHERZO! SVEGLIATEVI PRIMA CHE SIA TROP x.com Million Day, numeri vincenti di oggi 20 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Il Million Day è in arrivo con i suoi numeri vincenti e la sua estrazione delle ore 20:30 di questo 20 marzo 2026: scopriamo le cinquine fortunate Scomodiamo la nostra Milano per il Million Day, visto ... ilsussidiario.net