Millesimo | vertici dei Carabinieri e della Procura a Palazzo Comunale
I rappresentanti dei Carabinieri e della Procura sono stati ricevuti presso il municipio di Millesimo. La visita ha coinvolto i vertici militari e giudiziari che sono entrati nel dettaglio delle attività sul territorio. La delegazione ha percorso un itinerario che ha toccato anche il collegamento con la vicina località di Cosseria. La visita si è concentrata su incontri ufficiali e sulla verifica delle operazioni in corso nella zona.
? Domande chiave Chi sono i vertici militari e giudiziari che hanno visitato Millesimo?. Come ha influenzato il legame con Cosseria l'itinerario della delegazione?. Perché la visita della Procuratrice Nanni ha un valore emotivo particolare?. Quali conseguenze avrà questo evento sul prestigio internazionale del borgo?.? In Breve Itinerario tra Palazzo Comunale, Villa Scarzella e Castello Del Carretto il 18 maggio 2026.. Partecipazione dei sindaci Garofano di Millesimo e Molinaro di Cosseria al percorso.. Presenza dei generali Galletta, De Riggi, Lunardo e del colonnello Ruggeri.. Collaborazione con l'Associazione Culturale Millesimo Vive Arte Storia per la guida storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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