Millesimo | vertici dei Carabinieri e della Procura a Palazzo Comunale

I rappresentanti dei Carabinieri e della Procura sono stati ricevuti presso il municipio di Millesimo. La visita ha coinvolto i vertici militari e giudiziari che sono entrati nel dettaglio delle attività sul territorio. La delegazione ha percorso un itinerario che ha toccato anche il collegamento con la vicina località di Cosseria. La visita si è concentrata su incontri ufficiali e sulla verifica delle operazioni in corso nella zona.

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