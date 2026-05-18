Milano weekend gratuito tra AI e laboratori | STEP festeggia 4 anni

A Milano questo fine settimana si svolge un evento gratuito dedicato all’intelligenza artificiale e ai laboratori pratici, organizzato per celebrare il quarto anniversario di STEP. Durante l’evento, i partecipanti possono scoprire come si crea un avatar digitale utilizzando strumenti di intelligenza artificiale e visitare una sezione dedicata alle professioni emergenti del futuro. L’iniziativa offre l’opportunità di approfondire queste tematiche attraverso dimostrazioni pratiche e sessioni interattive aperte al pubblico.

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? Punti chiave Come si crea un avatar digitale con l'intelligenza artificiale?. Quali nuovi lavori scoprirai nella sezione dedicata al futuro?. Cosa impareranno i ragazzi con i laboratori di podcast e circuiti?. Come può la tecnologia colmare il divario tra le generazioni?.? In Breve Oltre 100 mila visitatori hanno frequentato il distretto dal 2022 ad oggi.. Laboratori per ragazzi tra 8 e 16 anni previsti domenica 24 maggio.. Prenotazione obbligatoria su steptothefuture.it per accedere ai percorsi gratuiti.. Collaborazione scientifica con IIT e Osservatori del Politecnico di Milano.. Il prossimo 23 e 24 maggio, Piazza Olivetti 1 a Milano ospiterà un weekend di celebrazioni per il quarto anniversario di STEP FuturAbility District, con l’apertura straordinaria delle porte dalle ore 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, weekend gratuito tra AI e laboratori: STEP festeggia 4 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ORSANMICHELE DA MERCATO DEL GRANO A CHIESA Pillole di Storia dellArte Sullo stesso argomento STEP FuturAbility District festeggia 4 anni: weekend gratuito tra AI, laboratori e futuro digitaleUno speciale weekend a ingresso gratuito per festeggiare il suo quarto compleanno: STEP FuturAbility District, l'iconico spazio tecnologico e... Laboratori artistici e scienza per bambini: l'evento gratuito in Triennale per il weekendSabato 23 maggio in Triennale, all'interno dello spazio dedicato alle famiglie, arriva un’esperienza creativa dedicata ai più piccoli. Weekend a Milano 15-16-17 maggio 2026: tutti gli eventi da non perdereMostre, concerti, teatro, sagre e molto altro: la guida completa agli eventi di Milano nel weekend del 15, 16 e 17 maggio 2026. Ogni weekend Milano riesce a sorprendermi. Anche questo terzo fine setti ... milanolife.it Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 15 al 17 maggio: tutti gli eventiI concerti gratis di Piano City, il mega stadio di Lego, i mercatini di vintage e ancora eventi per bambini e famiglie ... milanotoday.it