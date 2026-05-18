Milano via Domenichino | oneri urbanistici al salto di 3,2 milioni

A Milano, in via Domenichino, si è verificato un aumento considerevole degli oneri urbanistici, passando da 220 mila a 3,2 milioni di euro. La variazione deriva dalla decisione del Comune di riclassificare un intervento di ristrutturazione come una nuova costruzione. Questa modifica ha comportato un incremento significativo delle cifre richieste per gli oneri. La questione ha attirato l’attenzione sulla procedura adottata dall’amministrazione comunale e sulla differenza tra le due categorie di intervento edilizio.

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