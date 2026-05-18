Milano via Domenichino | oneri urbanistici al salto di 3,2 milioni
A Milano, in via Domenichino, si è verificato un aumento considerevole degli oneri urbanistici, passando da 220 mila a 3,2 milioni di euro. La variazione deriva dalla decisione del Comune di riclassificare un intervento di ristrutturazione come una nuova costruzione. Questa modifica ha comportato un incremento significativo delle cifre richieste per gli oneri. La questione ha attirato l’attenzione sulla procedura adottata dall’amministrazione comunale e sulla differenza tra le due categorie di intervento edilizio.
? Punti chiave Come può un onere urbanistico passare da 220 mila a 3,2 milioni?. Perché il Comune ha riclassificato la ristrutturazione come nuova costruzione?. Quali conseguenze avrà questo caso pilota sugli altri cantieri milanesi?. Chi gestisce l'operazione immobiliare nel prestigioso quadrante Fiera-Bolla?.? In Breve Oneri passati da 220 mila a 3,2 milioni di euro per Kervis Real Estate.. Progetto prevede 23 unità residenziali su circa 3.100 metri quadrati di superficie.. L'assessora Anna Scavuzzo segnala dieci richieste simili di operatori per regolarizzare cantieri.. Intervento vicino alla storica Cascina Bolla e al palazzo di Emilio Lancia e Gio Ponti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Ecco il Modello Milano Intervento in via Domenichino 5 1. Autorizzato come ristrutturazione con Scia.Oneri richiesti: 220 mila euro 2. Dopo le indagini della Procura: riclassificato come nuova costruzione.Oneri richiesti: 3,2 mln(+1.300%) Quanto ha perso Mi x.com
Milano | Fiera-Bolla – Via Domenichino 5, il primo caso pilota dopo le inchieste urbanistiche: oneri aumentati da 220mila a 3,2 milioni - Facebook facebook