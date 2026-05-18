Milano tra sciopero e Flotilla è scempio pro-Pal | insulti e foto di Meloni e Crosetto imbrattate di rosso sangue Ira De Corato | metodi da Br

A Milano, durante un corteo dedicato alla Global Sumud Flotilla, alcune immagini del presidente del Consiglio e del ministro della Difesa sono state imbrattate di rosso sangue. L'episodio si è verificato tra insulti e gesti di protesta lungo le strade della città. La manifestazione, che ha visto partecipanti schierati in solidarietà con la flottiglia, ha assunto toni più accesi con azioni di questo tipo. Tra le reazioni, si registra l’indignazione di alcune figure pubbliche che hanno condannato i comportamenti adottati.

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Oggi al corteo per la Global Sumud Flotilla svoltosi per le vie di Milano sono state imbrattate di rosso, a rappresentare con furia iconoclasta il sangue, le fotografie del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto. ma tutto questo non ha più nulla a che fare con il diritto di manifestare: è pura deriva ideologica e violenza cieca al suo livello più infimo. Milano tra sciopero e Flotilla è scempio pro-Pal: insulti e foto di Meloni e Crosetto imbrattate di rosso. Milano archivia l’ennesima giornata di passione, mascherata dietro lo sciopero generale indetto dall’ Unione Sindacale di Base ( Usb ) a sostegno della Global Sumud Flotilla, si è trasformato nel consueto palcoscenico dell’odio anti-italiano e anti-israeliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano, tra sciopero e Flotilla è scempio pro-Pal: insulti e foto di Meloni e Crosetto imbrattate di rosso sangue. Ira De Corato: metodi da Br ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla, allo sciopero in piazza Duomo insulti a Meloni e foto imbrattate di rossoLo sciopero generale di Milano, dopo un lungo corteo, si è interrotto in piazza del Duomo. Leggi anche: L'8 marzo dei pro Pal: foto di Khamenei e insulti alla Meloni