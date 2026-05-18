Milano scende in piazza | sciopero contro l’economia di guerra
A Milano, si sono svolte manifestazioni di protesta contro l’economia di guerra, con partecipanti che hanno deciso di scioperare contro le politiche di riarmo europeo. Due attivisti hanno intrapreso uno sciopero della fame, sedendosi in piazza per giorni. La protesta si concentra sulle ripercussioni di queste scelte sulla spesa alimentare e sui costi di vita, attirando attenzione su questioni legate alle risorse destinate al settore militare e ai loro effetti sulla popolazione.
? Domande chiave Come influisce il riarmo europeo sul costo della spesa alimentare?. Chi sono i due attivisti in sciopero della fame?. Perché lo sciopero della sanità è collegato alla crisi internazionale?. Quali servizi pubblici subiranno i disagi maggiori durante la mobilitazione?.? In Breve Partenza corteo dall'Unione Sindacale di Base da piazzale Loreto alle ore 10:00.. Sciopero della fame di Thiago Ávila e Saif Abu Keshek per la Global Sumud Flotilla.. Disagi previsti per i servizi di sanità, trasporti e scuola in tutta Italia.. Spese militari impattano su prezzi di benzina, bollette energetiche, affitti e beni alimentari.. Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 10:00, il corteo organizzato dall’Unione Sindacale di Base partirà da piazzale Loreto a Milano per una mobilitazione nazionale contro l’economia bellica e il genocidio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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