Milano scende in piazza | sciopero contro l’economia di guerra

A Milano, si sono svolte manifestazioni di protesta contro l’economia di guerra, con partecipanti che hanno deciso di scioperare contro le politiche di riarmo europeo. Due attivisti hanno intrapreso uno sciopero della fame, sedendosi in piazza per giorni. La protesta si concentra sulle ripercussioni di queste scelte sulla spesa alimentare e sui costi di vita, attirando attenzione su questioni legate alle risorse destinate al settore militare e ai loro effetti sulla popolazione.

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