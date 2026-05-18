Milano | bando per il Teatro Ringhiera si punta alla riapertura

A Milano è stato pubblicato un bando per il Teatro Ringhiera con l'obiettivo di riaprirlo. Il procedimento riguarda la gestione del canone annuo di 86.700 euro e chi potrà occuparsi della gestione del teatro. La riapertura del teatro potrebbe portare modifiche alla vita nel quartiere Abbiategrasso, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli di queste variazioni. La procedura di assegnazione è aperta e si aspettano le future decisioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi potrà gestire il canone di 86.700 euro per il teatro?. Come cambierà la vita nel quartiere Abbiategrasso con la riapertura?. Quali vantaggi riceveranno le associazioni non profit che presenteranno candidatura?. Cosa permetterà al nuovo gestore di bilanciare costi e cultura?.? In Breve Canone base di 86.700 euro per 1.445 metri quadrati di superficie.. Riduzione del 70% sul canone annuo per gli enti non profit.. Scadenza presentazione offerte fissata entro le ore 12 del 31 agosto 2026.. Nuova sala da 232 spettatori con foyer e aree per laboratori.. Il Comune di Milano ha pubblicato l’avviso pubblico per la gestione del Teatro Ringhiera in via Boifava 17, puntando a riaprire il presidio culturale di Abbiategrasso per la stagione teatrale 20272028. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: bando per il Teatro Ringhiera, si punta alla riapertura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Teatro Ringhiera, ecco il bando: il Comune cerca un gestoreMilano – È online l’avviso pubblico per la concessione d’uso del Teatro Ringhiera di via Boifava 17, storico presidio culturale del quartiere... Teatro Ringhiera di via Boifava, pubblicato il bando per la gestione: “Tornerà a essere un luogo vivo e aperto al quartiere”Milano - È online l’avviso pubblico per la concessione d’uso del Teatro Ringhiera di via Boifava 17, punto di riferimento culturale del quartiere... ? Teatro Ringhiera di via Boifava, pubblicato il bando per la gestione: Tornerà a essere un luogo vivo e aperto al quartiere dlvr.it/TSZl1N #TeatroRinghiera #Milano #Cultura #Teatro #Riqualificazione x.com Teatro Ringhiera, ecco il bando: il Comune cerca un gestoreMilano, lo storico polo di via Boifava è chiuso dal 2017 e ora è al centro di un restyling, L’assessore Tommaso Sacchi: L’obiettivo è riaprirlo per la stagione 2027/2028 ... ilgiorno.it Il Comune di Milano cerca un gestore per il teatro RinghieraChiuso dal 2017, al centro di lavori di ristrutturazione importanti, il teatro Ringhiera è vicino alla riapertura e il Comune di Milano cerca un gestore per quello che è stato a lungo un punto importa ... ansa.it