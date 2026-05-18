Milan Nkunku è l’uomo in più in vista del Cagliari

Nel finale di campionato, il Milan si affida a Christopher Nkunku, che ha avuto un ruolo chiave nella partita contro il Cagliari. L’attaccante ha conquistato un rigore importante, che ha permesso alla squadra di mettere a segno il primo gol della partita. Questo episodio segue un gol che aveva segnato anche nella sfida precedente contro l’Atalanta, rafforzando il suo contributo alla squadra in questa fase decisiva del torneo.

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