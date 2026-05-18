Milan Nkunku è l’uomo in più in vista del Cagliari
Nel finale di campionato, il Milan si affida a Christopher Nkunku, che ha avuto un ruolo chiave nella partita contro il Cagliari. L’attaccante ha conquistato un rigore importante, che ha permesso alla squadra di mettere a segno il primo gol della partita. Questo episodio segue un gol che aveva segnato anche nella sfida precedente contro l’Atalanta, rafforzando il suo contributo alla squadra in questa fase decisiva del torneo.
Il Milan si aggrappa a Christopher Nkunku in questo finale di campionato molto caldo; l’ex Chelsea indirizza la sfida di Marassi procurandosi e calciando il rigore pesantissimo che porta in vantaggio il Milan, e dando seguito a quello segnato contro l’Atalanta domenica scorsa. Sono ora 7 i gol in campionato del francese, di cui 5 su rigore; se si aggiunge anche il gol in sforbiciata in coppa Italia, la doppia cifra non è poi così lontana, e contro il Cagliari, al momento, sembra essere l’unico attaccante sicuro del posto da titolare. Un finale di campionato in crescendo. Il reparto offensivo del Milan, ormai è chiaro, è sempre stato un limite in questa stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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