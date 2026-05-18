Milan il tesoretto dei prestiti | da Colombo a Chukwueze il punto sui riscatti

Il Milan ha portato avanti diverse operazioni di prestito con alcuni giocatori che stanno facendo discutere. Zeroli ha segnato un gol decisivo che ha permesso alla Juve Stabia di qualificarsi per le semifinali, mentre Bennacer ha avuto una prestazione sotto tono. Nel frattempo, Chukwueze sembra destinato al riscatto, con le trattative in corso per definire il passaggio a titolo definitivo. La situazione dei riscatti e dei prestiti rappresenta un elemento importante nel bilancio del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Manca ormai solo una giornata al termine del campionato 2025-2026, e il futuro del Milan di Massimiliano Allegri dipenderà anche dagli eventuali riscatti dei giocatori mandati in prestito: una situazione che seguiamo con molta attenzione e che riproponiamo settimanalmente dall'inizio alla fine della stagione. Il tesoretto del Milan è molto grande e va dai 60 ai 100 milioni di euro circa, una cifra che inevitabilmente cambierà moltissimo il budget per il mercato. Vediamo assieme, perciò, la situazione attuale. Filippo Terracciano continua ad essere uno dei punti fermi della Cremonese. Durante l'arco della stagione, il calciatore ha giocato ben 35 partite su 38, di cui 32 da titolare con ben 2940 minuti giocati, il che lo rende il calciatore più usato di tutta la rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il tesoretto dei prestiti: da Colombo a Chukwueze, il punto sui riscatti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan Flash - Dai prestiti un tesoretto da 70 milioni Sullo stesso argomento Milan, il borsino dei prestiti: tesoretto Chukwueze, Bondo e Musah verso il ritornoTra un paio di mesi il Milan potrebbe tuffarsi in un mare dorato da oltre 100 milioni di euro. Milan, i prestiti ti fanno ricco: tesoretto importante dai riscattiLa prossima finestra di mercato sarà decisiva per capire le reali intenzioni della proprietà del Milan: servirà una spesa importante per risanare le... Cantami, o diva, del patron Cardinale l’ira funesta che infiniti addusse trionfi al Milan, e molte anzi tempo all'oblio travolse alme d'avversari, e di Leão e Pulisic l'opima plusvalenza in tesoretto mutò (così di RedBird l'alto algoritmo s'adempìa), da quando prima x.com Milan, il tesoretto si ingrossa: anche Chukwueze verso il riscatto, entrano 24 milioni nelle casseSebbene il duello con l'Inter e con il Napoli sia più vivo che mai, il Milan pensa anche al futuro e ad una stagione che lo vedrà tornare nelle coppe. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri spera ... tuttomercatoweb.com Il Milan e Allegri sorridono: pronto un tesoretto da 60 milioni per l'obiettivo ChampionsIn vista dell’estate - e comunque vada a finire questa stagione - le casse rossonere avranno motivo di sorridere. Si profila, infatti, all’orizzonte un tesoretto da 60 milioni per il Diavolo. Denari ... tuttosport.com