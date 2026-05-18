Milan | il futuro appeso a un finale di stagione
Il futuro del Milan dipende dall'esito delle ultime partite di campionato. La squadra si trova in una posizione che potrebbe portare a una qualificazione importante o a una delusione. Le partite rimanenti decideranno se il club potrà partecipare alle competizioni europee della prossima stagione. La qualificazione dipende dai punti conquistati e dalla posizione in classifica. La squadra si prepara per affrontare gli ultimi impegni, consapevole che ogni risultato sarà decisivo per il suo cammino.
Il futuro del Milan resta appeso a un finale di stagione che può cambiare tutto. La qualificazione alla prossima Champions League non rappresenta soltanto un obiettivo sportivo, ma anche il punto da cui dipenderanno molte delle scelte del club per il prossimo anno, a partire dalla posizione di Massimiliano Allegri. Nelle ultime settimane, infatti, attorno all’allenatore rossonero sono tornati dubbi che sembravano superati dopo il suo ritorno a Milanello. La dirigenza continua pubblicamente a difendere il progetto tecnico, ma all’interno del club cresce la consapevolezza che un eventuale fallimento nella corsa al quarto posto aprirebbe inevitabilmente riflessioni profonde. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
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