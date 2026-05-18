Milan il diavolo vince a Genova senza Leao | i numeri della squadra

Da pianetamilan.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha ottenuto una vittoria contro il Genoa, nonostante l’assenza di Leao. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai rossoneri, che hanno dimostrato di saper vincere anche senza uno dei loro attaccanti principali. I numeri della partita mostrano come la squadra abbia gestito bene il possesso palla e abbia creato diverse occasioni senza il contributo diretto del giocatore escluso. La gara si è svolta senza particolari incidenti e con un risultato di 1-0.

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Il Milan torna dalla trasferta di Genoa con 3 punti pesantissimi in tasca ma, sopratutto, con la sensazione di aver fatto un enorme passo verso la qualificazione in Champions League. Il 2-1 di ieri contro la squadra di Daniele De Rossi, ha confermato una cosa: il diavolo, in alcuni momenti difficili, riesce a compattarsi cercando di reagire. Un successo arrivato anche in condizioni non del tutto semplici: le numerose assenza, infatti, hanno limitato le scelte tecniche di Massimiliano Allegri. Uno dei grandi assenti era proprio Rafael Leao, squalificato a causa del giallo rimediato da diffidato contro l'Atalanta. Ed è proprio la sua assenza ad aprire un curioso scenario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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