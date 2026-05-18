Milan il diavolo vince a Genova senza Leao | i numeri della squadra

Il Milan ha ottenuto una vittoria contro il Genoa, nonostante l’assenza di Leao. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai rossoneri, che hanno dimostrato di saper vincere anche senza uno dei loro attaccanti principali. I numeri della partita mostrano come la squadra abbia gestito bene il possesso palla e abbia creato diverse occasioni senza il contributo diretto del giocatore escluso. La gara si è svolta senza particolari incidenti e con un risultato di 1-0.

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