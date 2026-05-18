Dopo la vittoria a Genova, il Milan si trova in una posizione più solida nella corsa alla qualificazione in Champions League. Tuttavia, rimangono incerte le prospettive riguardo al tecnico, con voci che alimentano dubbi sul suo eventuale proseguimento in panchina. La squadra ha ottenuto i punti necessari, ma non sono stati chiariti i piani futuri per la guida tecnica del club. La situazione resta aperta, senza annunci ufficiali o decisioni definitive.

La vittoria ottenuta a Genova ha rimesso il Milan in una posizione favorevole nella corsa Champions, ma non è bastata a cancellare tutti i dubbi sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è vicino al rinnovo automatico fino al 2028 grazie agli obiettivi previsti nel contratto, eppure attorno alla sua permanenza continuano a circolare interrogativi che vanno oltre i risultati delle ultime settimane. Dentro il club esiste la convinzione che Allegri abbia riportato ordine e solidità dopo stagioni altalenanti, ma allo stesso tempo la società sa che per compiere il salto definitivo servirà una crescita ulteriore nella qualità della rosa. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: i dubbi sul futuro di Allegri

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Milan - Tanti dubbi sul futuro di Nkunku

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