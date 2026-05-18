Milan Femminile Bakker | Partita deludente è mancata la voglia di vincere
Dopo la sconfitta contro la Ternana, l'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha commentato la prestazione delle sue giocatrici, definendola deludente e sottolineando che è mancata la voglia di vincere. La squadra ha concluso la partita con un risultato negativo, senza riuscire a imporsi sul campo. Bakker ha evidenziato alcune lacune emerse in campo, senza però entrare nel dettaglio delle ragioni. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato.
Nella giornata di ieri, il Milan Femminile è sceso in campo nuovamente nel match valido per la 22esima giornata di Serie A femminile 2025-2026. Le giovani rossonere, che volevano cercare di chiudere al meglio il proprio cammino, sono cadute proprio contro la Ternana: decisivo il gol di Lazaro. Al termine del match, l'allenatrice olandese Suzanne Bakker ha voluto commentare la prestazione delle sue ragazze. «Partita deludente. Prima della partita volevamo finire la stagione nel migliore dei modi con tre punti e segnare qualche gol. Non è andata così. La Ternana ha meritato di vincere perché la squadra non è stata brava. È mancata la voglia di vincere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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