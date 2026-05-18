Milan Femminile Bakker | Partita deludente è mancata la voglia di vincere

Dopo la sconfitta contro la Ternana, l'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha commentato la prestazione delle sue giocatrici, definendola deludente e sottolineando che è mancata la voglia di vincere. La squadra ha concluso la partita con un risultato negativo, senza riuscire a imporsi sul campo. Bakker ha evidenziato alcune lacune emerse in campo, senza però entrare nel dettaglio delle ragioni. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato.

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