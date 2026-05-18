L'estate nel mondo del calcio di Milano si presenta come un periodo cruciale per il club rossonero, che si prepara a disputare la prossima Champions League. Attualmente, tutte le trattative per il rinnovo dei contratti dei giocatori sono state sospese, mentre alcune trattative di uscita sono in corso o sono state già portate avanti. Il club ha comunicato di non aver ancora deciso come procedere con i rinnovi, lasciando il futuro di alcuni elementi della rosa ancora in bilico.

In Casa Milan non si parla soltanto di campo. Queste ultime settimane della stagione saranno alquanto decisive per capire anche il futuro contrattuale di diversi calciatori del Milan, ma al momento qualsiasi tipo di discorso resta momentaneamente in sospeso per ovvie ragioni: prima si pensa a centrare la qualificazione in Champions League, che garantirebbe anche maggiori introiti, poi si pensa al resto, incluso il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Ma quali sono le situazioni di stallo? Chi deve rinnovare? Fino ad un mese fa, il Milan stava lavorando duramente per il rinnovo contrattuale di Rafael Leao, già legato con il Milan fino al 2028 con 5 milioni di stipendio a stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, estate decisiva: tra rinnovi congelati e possibili addii

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