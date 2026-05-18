milan cardinale valuta cessione quota minoranza

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, sta considerando la possibilità di cedere una quota minoritaria della società. La decisione viene discussa in un momento in cui si analizzano diverse opzioni strategiche per la gestione della proprietà. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito a una decisione definitiva o ai termini dell'eventuale cessione. La situazione viene seguita da vicino da analisti e addetti ai lavori, che monitorano gli sviluppi e le eventuali ripercussioni sul club.

Il fondatore di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, sta valutando concretamente la cessione di una quota di minoranza del club rossonero, aprendo la strada all’ingresso di nuovi investitori internazionali proprio mentre pianifica il riassetto societario in vista della prossima stagione. A rivelarlo è un’indiscrezione finanziaria lanciata da Milano Finanza, secondo cui il manager statunitense, reduce da una presenza al fianco della squadra nella recente trasferta di Genova, non avrebbe alcuna intenzione di abdicare o cedere il controllo del pacchetto di maggioranza, focalizzandosi invece su un’alleanza strategica capace di immettere nuove risorse fresche nelle casse del club. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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