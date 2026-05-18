Nelle ultime settimane a Milanello si sono intensificate le discussioni tra la dirigenza e l’allenatore, con voci di una possibile separazione consensuale o di un esonero. Tuttavia, il direttore sportivo del club ha confermato che Allegri lascerà la squadra solo se sarà sua volontà. La situazione rimane sotto osservazione, mentre non sono stati ancora definiti i prossimi passi ufficiali. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Rapporti tesi nelle ultime settimane tra la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri, a Milanello sono arrivate voci di una possibile separazione consensuale tra le parti o addirittura di un esonero nei confronti dell’allenatore Livornese. Dopo la vittoria contro il Genoa di Daniele De Rossi, il Milan è vicinissimo alla qualificazione per la prossima Champions League, traguardo che sancirebbe il raggiungimento dell’obiettivo minimo che si era posta la dirigenza rossonera all’inizio della stagione. Allegri via da Milanello solo per sua volontà. Secondo Matteo Moretto, Massimiliano Allegri lascerà i rossoneri solamente per sua volontà. Con... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Cardinale conferma Allegri: l’ex Juve lascerà solo per sua volontà

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