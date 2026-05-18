Il Milan si è imposto a Marassi, portando a casa tre punti che consolidano la posizione in classifica. La squadra ha mostrato un approccio pragmatico, portando a termine la partita senza puntare troppo sullo stile di gioco. Dopo questa vittoria, si prepara a affrontare l’ultima sfida del campionato contro il Cagliari, con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per chiudere la stagione nel modo migliore. La vittoria a Genova permette di allontanarsi dalle polemiche e di concentrarsi sulla fase finale.

La partita tra il Milan e il Genoa è la perfetta fotografia della stagione rossonera: una vittoria non bella, difficile, ma che è davvero importantissima in questo finale di campionato. Da quando è arrivato Massimiliano Allegri che va avanti il dibattito tra bel gioco e risultati, ma in questo momento non serve parlare di questo argomento. Contro il Genoa, il Milan ha faticato a creare, specialmente nel primo tempo dove è stato il Grifone a tenere in mano il pallino del gioco, con i rossoneri bassi a difendere per poi ripartire. Al Milan oggi serve una sola cosa: vincere. Con una qualificazione alla prossima Champions League ancora da blindare matematicamente nell'ultimo turno contro il Cagliari, ora conta solamente portare a casa il risultato, senza pensare al gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan brutto ma vincente: perché Allegri ha ragione e il bel gioco ora non serve a nulla

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Milan-Como: l'intervista di Allegri a Sky Sport | Serie A

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