Il 19 maggio 2026, a Milano, è stato presentato un nuovo libro scritto da Miguel A. Scordamaglia, che approfondisce il ruolo delle emozioni nel rapporto con il denaro. L'autore spiega come le emozioni influenzino le decisioni finanziarie e come vivere con responsabilità in un contesto di scelte economiche quotidiane. La pubblicazione si concentra su aspetti pratici e psicologici, offrendo spunti per comprendere meglio il legame tra sentimenti e gestione delle risorse.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 19.05.2026 – Ci sono momenti nella vita in cui ci accorgiamo che non è il denaro a definire la nostra serenità, ma il modo in cui ci relazioniamo ad esso. Possiamo avere successo economico e sentirci comunque insoddisfatti, oppure vivere con equilibrio anche con risorse più contenute. Per questo diventa essenziale riconoscere le emozioni che guidano le nostre decisioni finanziarie, imparando a considerare la tecnologia come una risorsa utile per questo fine. Per tutti coloro che desiderano sviluppare una maggiore consapevolezza nella gestione del denaro ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di Miguel A. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Miguel A. Scordamaglia lancia il libro sull’importanza delle emozioni per vivere con responsabilità il rapporto con il denaro

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