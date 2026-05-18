Migranti 131 traghettati a Ravenna da nave Ocean Viking

Nella mattinata di lunedì, la nave Ocean Viking ha attraccato al porto di Marina di Ravenna, dopo aver completato una lunga traversata in mare. Sul ponte sono state fatte scendere 131 migranti, recuperati nei giorni precedenti dai volontari dell'organizzazione non governativa Sos Mediterranee. L’operazione di sbarco si è svolta sulla banchina di Fabbrica Vecchia, dove sono iniziate le procedure per l’identificazione e il trasferimento delle persone. La nave aveva lasciato il mare nelle prime ore del giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui