Migranti 131 traghettati a Ravenna da nave Ocean Viking
Nella mattinata di lunedì, la nave Ocean Viking ha attraccato al porto di Marina di Ravenna, dopo aver completato una lunga traversata in mare. Sul ponte sono state fatte scendere 131 migranti, recuperati nei giorni precedenti dai volontari dell'organizzazione non governativa Sos Mediterranee. L’operazione di sbarco si è svolta sulla banchina di Fabbrica Vecchia, dove sono iniziate le procedure per l’identificazione e il trasferimento delle persone. La nave aveva lasciato il mare nelle prime ore del giorno.
Dopo una lunga traversata in mare è giunta infine al porto di Marina di Ravenna. Lunedì mattina la Ocean Viking ha attraccato alla banchina di Fabbrica Vecchia e sono così partite le operazioni di sbarco delle 131 persone salvate nei giorni scorsi dai volontari della ong Sos Mediterranee. Per Ravenna si tratta del 26esimo sbarco a partire dal dicembre 2022. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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