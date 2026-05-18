MIA 2026 | presentata a Cannes la nuova edizione

Domenica 17 maggio, presso l’Italian Pavilion a Cannes, è stata annunciata la dodicesima edizione di un evento dedicato al cinema italiano. L’appuntamento, che si svolgerà nel 2026, è stato presentato ufficialmente durante una cerimonia a cui hanno partecipato organizzatori e rappresentanti del settore. La presentazione ha incluso dettagli sulla programmazione e sugli obiettivi della manifestazione, con l’intento di promuovere le produzioni italiane a livello internazionale. Sono stati anche annunciati alcuni degli ospiti e delle iniziative previste.

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