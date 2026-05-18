MIA 2026 | presentata a Cannes la nuova edizione

Da universalmovies.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, presso l’Italian Pavilion a Cannes, è stata annunciata la dodicesima edizione di un evento dedicato al cinema italiano. L’appuntamento, che si svolgerà nel 2026, è stato presentato ufficialmente durante una cerimonia a cui hanno partecipato organizzatori e rappresentanti del settore. La presentazione ha incluso dettagli sulla programmazione e sugli obiettivi della manifestazione, con l’intento di promuovere le produzioni italiane a livello internazionale. Sono stati anche annunciati alcuni degli ospiti e delle iniziative previste.

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Domenica 17 maggio, presso l’Italian Pavilion a Cannes, è stata presentata la dodicesima edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, promosso da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), presieduta da Alessandro Usai, e da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), presieduta da Chiara Sbarigia, e con la direzione di Gaia Tridente. Il MIA si svolgerà a Roma dal 19 al 23 ottobre 2026. Grandi le novità in programma per questa dodicesima edizione. Il MIA inaugura una nuova fase di sviluppo, segnando un importante passaggio evolutivo che ne ridefinisce il profilo editoriale, internazionale e istituzionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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