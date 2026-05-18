Mhadì vince il Qalat Song Contest | il brano sul bullismo stende il pubblico

Un quindicenne ha conquistato il pubblico vincendo il Qalat Song Contest con un brano che tratta il tema del bullismo. Durante la finale, la sua esibizione ha suscitato emozioni tra gli spettatori, grazie anche al testo scritto da lui stesso. La canzone affronta il problema del bullismo, raccontando le difficoltà di chi viene preso di mira e sottolineando l’importanza di superare le paure. La vittoria ha attirato l’attenzione sul messaggio di sensibilizzazione rivolto ai giovani.

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