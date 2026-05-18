Mhadì vince il Qalat Song Contest | il brano sul bullismo stende il pubblico
Un quindicenne ha conquistato il pubblico vincendo il Qalat Song Contest con un brano che tratta il tema del bullismo. Durante la finale, la sua esibizione ha suscitato emozioni tra gli spettatori, grazie anche al testo scritto da lui stesso. La canzone affronta il problema del bullismo, raccontando le difficoltà di chi viene preso di mira e sottolineando l’importanza di superare le paure. La vittoria ha attirato l’attenzione sul messaggio di sensibilizzazione rivolto ai giovani.
? Punti chiave Come ha fatto un quindicenne a commuovere l'intera platea del teatro?. Cosa dice il testo del brano per affrontare il bullismo?. Chi aiuterà il giovane artista nella sua nuova produzione musicale?. Quali prospettive concrete apre questa vittoria per la musica locale?.? In Breve Il vincitore riceverà una produzione musicale curata dal produttore Leo Curiale.. L'evento si è svolto presso il Teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta.. Il direttore del teatro Michele Mandalà ha espresso soddisfazione per la partecipazione giovanile.. Il brano Ora guardami affronta il tema del bullismo con maturità introspettiva.. Il quindicenne Mhadì ha conquistato il premio del Teatro Rosso di San Secondo ieri sera a Caltanissetta, vincendo la prestigiosa competizione musicale Qalat Song Contest con un brano dal forte impatto sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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