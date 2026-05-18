Meteo Roma del 18-05-2026 ore 19 | 15

Il bollettino meteo per Roma segnala condizioni di cielo poco nuvoloso nel tardo pomeriggio del 18 maggio 2026, alle ore 19:15. La giornata si è presentata senza precipitazioni significative e con temperature nella norma. La situazione atmosferica ha interessato principalmente le zone settentrionali del paese, dove al mattino i cieli sono stati generalmente sereni. Nessuna perturbazione o evento meteorologico di rilievo è stato segnalato nelle ore precedenti.

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