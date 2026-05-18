Meteo Roma del 18-05-2026 ore 19 | 15
Il bollettino meteo per Roma segnala condizioni di cielo poco nuvoloso nel tardo pomeriggio del 18 maggio 2026, alle ore 19:15. La giornata si è presentata senza precipitazioni significative e con temperature nella norma. La situazione atmosferica ha interessato principalmente le zone settentrionali del paese, dove al mattino i cieli sono stati generalmente sereni. Nessuna perturbazione o evento meteorologico di rilievo è stato segnalato nelle ore precedenti.
meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori pomeriggio instabilità il momento su Alpi e Appennino in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con graduali schiarite su tutti i settori al centro al mattino cieli soleggiati sulle coste tirreniche e la mente nuvoloso altrove con locali piovaschi al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi in serata e nottata tempo deciso miglioramento con nuvolosità in graduale esaurimento sud e sulle isole al mattino cieli irregolarmente coperti isolati piovaschi trasparenza Calabria meridionale al. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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