Alle prime ore del mattino di venerdì, le previsioni meteo indicano una nuvolosità diffusa al nord, con condizioni di cielo coperto che interesseranno diverse regioni. La giornata si prevede caratterizzata da temperature stabili e assenza di precipitazioni significative. La situazione rimarrà invariata nel corso delle ore successive, con venti deboli o moderati e assenza di cambiamenti rilevanti nelle condizioni atmosferiche. Le previsioni si riferiscono alle prime ore di questa mattina, alle 6:15.

meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali fenomeni su Alpi e Appennini neve dai 2000 metri al pomeriggio stabilimento con acquazzoni sparsi su Alpi e Appennini è in sconfinamento sulle pianure Quota neve in lieve rialzo dalla serata tempo in miglioramento residui fenomeni su Liguria Alpi Centrali al centro condizioni di tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di isolati acquazzoni poi asciutto lungo le coste tratte nottata tempo stabile con ampie... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 18-05-2026 ore 06:15

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