meteo rischio temporali pomeridiani tra val padana e appennino

Nel pomeriggio sono previsti temporali che si svilupperanno rapidamente tra l’Appennino e l’Adriatico, con possibilità di coinvolgere anche alcune zone della Val Padana. La saccatura proveniente dall’Europa influenzerà le condizioni meteorologiche, aumentando il rischio di piogge intense e fulmini nelle aree interessate. Le attività all’aperto potrebbero essere compromesse in diverse zone, specialmente nelle aree di montagna e nelle zone vicine alla costa adriatica, dove i temporali saranno più probabili.

? Punti chiave Come influenzerà la saccatura europea le attività all'aperto nel pomeriggio?. Dove colpiranno esattamente i temporali a sviluppo rapido tra Appennino e Adriatico?. Perché il calore mattutino potrebbe causare nubifragi improvvisi in poche ore?. Quali zone rischiano allagamenti localizzati a causa dei rovesci concentrati?.? In Breve Energia potenziale tra 400 e 600 Jkg favorisce convezione pomeridiana.. Wind shear tra 10 e 15 ms caratterizza gli storm mode.. Aria fredda a 5600 metri raggiunge i -22°C in quota.. Rischio allagamenti per agricoltori e infrastrutture lungo l'Appennino.. Lunedì 18 maggio 2026, temporali a sviluppo rapido colpiranno la Val Padana e l’Appennino durante le ore pomeridiane, con possibili piogge intense concentrate sotto i 20mm in un’ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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